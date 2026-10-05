Bişkek Arena Stadyumu, 386 milyon dolara mal oldu ve konserle açıldı

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 51 bin seyirci kapasiteli Bişkek Arena Stadyumu, düzenlenen görkemli bir konser programıyla resmi olarak kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla uluslararası FIFA standartlarına uygun olarak tasarlanan 51 bin kişilik Bişkek Arena Stadyumu, 386 milyon dolara mal oldu.

Bişkek Arena Stadyumu, daha önce 31 Ağustos'ta 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına ev sahipliği yaptı.

Açılış töreninin biletleri, internet üzerinden vatandaşlara ücretsiz sunuldu.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya'dan katılan ünlü sanatçılar ve müzik grupları, stadyumda sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, stadyumda yaptığı konuşmada, ülkede siyasi istikrarı sağladıklarını, ekonomik faaliyetleri düzene soktuklarını vurguladı.

Bugün yönetim ekibinin iktidara gelişinin 6. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Caparov, bu süreçte ülke genelinde 1075 büyük tesis inşa edildiğini, bunlardan birinin de Bişkek Arena Stadyumu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA