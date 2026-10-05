Bişkek Arena Stadyumu, 386 milyon dolara mal oldu ve konserle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 51 bin kişilik Bişkek Arena Stadyumu, konser programıyla resmi olarak açıldı. FIFA standartlarına uygun tasarlanan ve 386 milyon dolara mal olan stadyumun açılışında Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya'dan sanatçılar sahne aldı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 51 bin seyirci kapasiteli Bişkek Arena Stadyumu, düzenlenen görkemli bir konser programıyla resmi olarak kapılarını açtı.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla uluslararası FIFA standartlarına uygun olarak tasarlanan 51 bin kişilik Bişkek Arena Stadyumu, 386 milyon dolara mal oldu.
Bişkek Arena Stadyumu, daha önce 31 Ağustos'ta 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına ev sahipliği yaptı.
Açılış töreninin biletleri, internet üzerinden vatandaşlara ücretsiz sunuldu.
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya'dan katılan ünlü sanatçılar ve müzik grupları, stadyumda sahne aldı.
Cumhurbaşkanı Caparov, stadyumda yaptığı konuşmada, ülkede siyasi istikrarı sağladıklarını, ekonomik faaliyetleri düzene soktuklarını vurguladı.
Bugün yönetim ekibinin iktidara gelişinin 6. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Caparov, bu süreçte ülke genelinde 1075 büyük tesis inşa edildiğini, bunlardan birinin de Bişkek Arena Stadyumu olduğunu anlattı.