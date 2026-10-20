TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi toplantısına katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Konsey Toplantısı'na katılacak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşecek, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 15. Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Bişkek)

2 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret edecek, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Yolculuk" sergisinin açılış törenine katılacak.

(Abu Dabi)

2 - TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tüketici Ödülleri Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile toplam sanayi üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/16.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

(İstanbul/19.45)

2- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/12.30)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın Lille ekibiyle deplasmanda karşılaşacakları müsabaka öncesi Pierre Mauroy Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Villeneuve d'Ascq/21.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fransa'nın Lille ekibi, son idmanını tesislerinde yapacak. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Davide Ancelotti ile bir oyuncusu, tesislerde basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Villeneuve d'Ascq/12.15/14.00)

5- BKT Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında; Türk Telekom, Litvanya'nın Siauliai Basketbol ekibini ağırlayacak, TOFAŞ ise İtalya'nın Napoli Basketbol takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/Napoli/21.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA