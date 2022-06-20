İpekyolu Haberleri - İpekyolu Haber - Haberler

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İpekyolu Haberleri

İpekyolu haber, İpekyolu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kadın köy öğretmenleri Ankara'da bir araya geldi

Kadın köy öğretmenleri Ankara'da bir araya geldi

İpekyolu - 1 Saat Önce
Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

İpekyolu - 6 Saat Önce
Ata sporu olan cirit, Bayburt'ta yağmur çamur demeden oynanıyor

Ata sporu olan cirit, Bayburt'ta yağmur çamur demeden oynanıyor

İpekyolu - 7 Saat Önce
İpekyolu Belediyesi önündeki bariyerler kaldırıldı

İpekyolu Belediyesi önündeki bariyerler kaldırıldı

İpekyolu - Dün 12:41
Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor

Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor

İpekyolu - Dün 10:39
Van'da Mehmetçikten halka konser

Van'da Mehmetçikten halka konser

İpekyolu - 17.06.2022
Yerde bulduğu altınları, sahibine teslim etti

Yerde bulduğu altınları, sahibine teslim etti

İpekyolu - 17.06.2022
Yurt genelinde okullarda karne heyecanı yaşandı

Yurt genelinde okullarda karne heyecanı yaşandı

İpekyolu - 17.06.2022
Keşan bezi artık çanta üretiminde de kullanılıyor

Keşan bezi artık çanta üretiminde de kullanılıyor

İpekyolu - 17.06.2022
'Öğren-Dönüş' programı firmalarda verimliliği arttırdı

"Öğren-Dönüş" programı firmalarda verimliliği arttırdı

İpekyolu - 17.06.2022
Atlı spor kulüp başkanları Vali Epcim'le buluştu

Atlı spor kulüp başkanları Vali Epcim'le buluştu

İpekyolu - 17.06.2022
Van'da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı

Van'da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı

İpekyolu - 17.06.2022
Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı

Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı

İpekyolu - 16.06.2022
Öğrenciler Van müzesinde

Öğrenciler Van müzesinde

İpekyolu - 16.06.2022

Van'ın tarih kokan gül bahçesinde renk cümbüşü
95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

İpekyolu - 16.06.2022
Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

İpekyolu - 16.06.2022
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hünerlerini sergiledi

İpekyolu - 15.06.2022
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor

Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor

İpekyolu - 15.06.2022
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı

İpekyolu - 15.06.2022
Şehrin ayakkabısı Ideathon ile tasarlandı

Şehrin ayakkabısı Ideathon ile tasarlandı

İpekyolu - 14.06.2022
Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı

Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı

İpekyolu - 14.06.2022
Şanlıurfa'da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı

Şanlıurfa'da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı

İpekyolu - 13.06.2022
Başkan Vekili Aydın; Karşıyaka Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Vekili Aydın; Karşıyaka Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

İpekyolu - 13.06.2022
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu hayatı ve biyografisi! Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nereli?

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu hayatı ve biyografisi! Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nereli?

İpekyolu - 13.06.2022
Şanlıurfa'da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı

Şanlıurfa'da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı

İpekyolu - 13.06.2022
Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'da trafik kazası: 4 yaralı

İpekyolu - 12.06.2022
VASKİ, 112 mevsimlik genel beden işçisi ile 40 mevsimlik silahlı özel güvenlik personel alımı yapacak

VASKİ, 112 mevsimlik genel beden işçisi ile 40 mevsimlik silahlı özel güvenlik personel alımı yapacak

İpekyolu - 12.06.2022
Bakan Karaismailoğlu, Van'da Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

Bakan Karaismailoğlu, Van'da Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

İpekyolu - 11.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

İpekyolu - 11.06.2022
Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

İpekyolu - 11.06.2022
Teleskopla yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için birbirileriyle yarıştılar

Teleskopla yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için birbirileriyle yarıştılar

İpekyolu - 10.06.2022
Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü

Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü

İpekyolu - 09.06.2022
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı

Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı

İpekyolu - 07.06.2022
24 düzensiz göçmen yakalandı

24 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 07.06.2022
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı

Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı

İpekyolu - 07.06.2022
Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 07.06.2022
Van Gölü'nde kaçak inci kefali avlayanlara 350 bin lira ceza kesildi

Van Gölü'nde kaçak inci kefali avlayanlara 350 bin lira ceza kesildi

İpekyolu - 07.06.2022
İpekyolu Satranç Sporcusu Tımushev, başarı üstüne başarı ekliyor

İpekyolu Satranç Sporcusu Tımushev, başarı üstüne başarı ekliyor

İpekyolu - 07.06.2022
Van'da sebze fideleri yoğun talep görüyor

Van'da sebze fideleri yoğun talep görüyor

İpekyolu - 07.06.2022
Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İpekyolu - 07.06.2022
Belediye Başkan Vekili Aydın, kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor

Belediye Başkan Vekili Aydın, kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor

İpekyolu - 06.06.2022
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

İpekyolu - 06.06.2022
Van oto sanayi sitesinde işyeri yangını

Van oto sanayi sitesinde işyeri yangını

İpekyolu - 06.06.2022
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı

Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı

İpekyolu - 05.06.2022
Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 05.06.2022
Van'da göçmen operasyonu: 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da göçmen operasyonu: 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 04.06.2022
AK Parti'den Van, Hakkari ve Muş'ta 'Çevre Haftası' açıklaması

AK Parti'den Van, Hakkari ve Muş'ta "Çevre Haftası" açıklaması

İpekyolu - 04.06.2022
Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 04.06.2022
Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu

Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu

İpekyolu - 04.06.2022
Van polisi halkı bilgilendirmeye devam ediyor

Van polisi halkı bilgilendirmeye devam ediyor

İpekyolu - 02.06.2022
İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

İpekyolu - 02.06.2022
Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı

Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı

İpekyolu - 02.06.2022
Kadınlardan üretime destek

Kadınlardan üretime destek

İpekyolu - 02.06.2022
Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi

İpekyolu - 01.06.2022
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

İpekyolu - 01.06.2022
Vali Ozan Balcı mahalle muhtarlarıyla buluştu

Vali Ozan Balcı mahalle muhtarlarıyla buluştu

İpekyolu - 01.06.2022
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi

Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi

İpekyolu - 01.06.2022
Bursa'da babası tarafından öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi

Bursa'da babası tarafından öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi

İpekyolu - 01.06.2022
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti

Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti

İpekyolu - 31.05.2022
7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

İpekyolu - 31.05.2022
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı

Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı

İpekyolu - 31.05.2022
Başkan Vekili Aydın mahalle toplantılarına devam ediyor

Başkan Vekili Aydın mahalle toplantılarına devam ediyor

İpekyolu - 31.05.2022
İlçe belediye başkanları bir araya geldi

İlçe belediye başkanları bir araya geldi

İpekyolu - 31.05.2022
İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

İpekyolu - 31.05.2022
Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu

Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu

İpekyolu - 31.05.2022
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 'Tokat Havalimanı, sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Tokat Havalimanı, sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı"

İpekyolu - 30.05.2022
Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı

İpekyolu - 30.05.2022
YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KAZADA ÖLDÜ

YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KAZADA ÖLDÜ

İpekyolu - 30.05.2022
İpekyolu Belediyesi'nden doğa yürüyüşü

İpekyolu Belediyesi'nden doğa yürüyüşü

İpekyolu - 30.05.2022
Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi

Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi

İpekyolu - 30.05.2022
İpekyolu'nda Bilal Sonses rüzgarı

İpekyolu'nda Bilal Sonses rüzgarı

İpekyolu - 30.05.2022
İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı

İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı

İpekyolu - 29.05.2022
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

İpekyolu - 28.05.2022
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada

Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada

İpekyolu - 28.05.2022
Bursa'da '6. Uluslararası Öğrenci Buluşması' başladı

Bursa'da "6. Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı

İpekyolu - 28.05.2022
MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

İpekyolu - 28.05.2022
İpekyolu'nda sezonun ilk asfaltı döküldü

İpekyolu'nda sezonun ilk asfaltı döküldü

İpekyolu - 28.05.2022
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesik olan aileyi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Açlık yok' diyen gelsin görsün

Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesik olan aileyi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Açlık yok' diyen gelsin görsün

İpekyolu - 28.05.2022
Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: 'Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler'

Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: "Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler"

İpekyolu - 28.05.2022
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü

Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü

İpekyolu - 28.05.2022
Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü

Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü

İpekyolu - 28.05.2022
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

İpekyolu - 28.05.2022
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

İpekyolu - 28.05.2022
3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı

3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 27.05.2022
'İpekfest Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi

'İpekfest Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi

İpekyolu - 27.05.2022
GESİAD'dan GAGİAD'a ziyaret

GESİAD'dan GAGİAD'a ziyaret

İpekyolu - 27.05.2022
Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi

Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi

İpekyolu - 27.05.2022
İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: 'Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum'

İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: "Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum"

İpekyolu - 27.05.2022
Van'da kaçak balık avlayanlara yönelik denetimler sürüyor

Van'da kaçak balık avlayanlara yönelik denetimler sürüyor

İpekyolu - 27.05.2022
CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti (2)

CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti (2)

İpekyolu - 27.05.2022
3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı

3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 27.05.2022
Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu - 27.05.2022
Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz

Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz

İpekyolu - 27.05.2022
İmamoğlu Van Muradiye'de: 'Dilimiz, Yaşam Biçimimiz, Etnik Kökenimiz Ne Olursa Olsun Birbirimizle Yaşamanın Ne Kadar Büyük Mutluluk Olduğunu...

İmamoğlu Van Muradiye'de: "Dilimiz, Yaşam Biçimimiz, Etnik Kökenimiz Ne Olursa Olsun Birbirimizle Yaşamanın Ne Kadar Büyük Mutluluk Olduğunu...

İpekyolu - 27.05.2022
Kilis yemekleri İstanbul'da tanıtıldı

Kilis yemekleri İstanbul'da tanıtıldı

İpekyolu - 27.05.2022
BAKAN KİRİŞCİ: 1 MİLYON TÜR YOK OLMA RİSKİ ALTINDADIR

BAKAN KİRİŞCİ: 1 MİLYON TÜR YOK OLMA RİSKİ ALTINDADIR

İpekyolu - 26.05.2022
Bakan Kirişci: 'Son 50 yılda; memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'i ortadan kalkmıştır'

Bakan Kirişci: "Son 50 yılda; memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'i ortadan kalkmıştır"

İpekyolu - 26.05.2022
'2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi' başladı

"2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi" başladı

İpekyolu - 26.05.2022
Van İpekyolu genel seçim sonuçları (2015) İpekyolu oy dağılımı

Van İpekyolu genel seçim sonuçları (2015) İpekyolu oy dağılımı

İpekyolu - 07.06.2015
Sahibinden satılık Audi ilanındaki detay şaşkınlık yarattı

Sahibinden satılık Audi ilanındaki detay şaşkınlık yarattı

İpekyolu - 15.05.2015

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