İpekyolu Haberleri - İpekyolu Haber - Haberler

İpekyolu Haberleri
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu hayatı ve biyografisi! Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nereli?
VASKİ, 112 mevsimlik genel beden işçisi ile 40 mevsimlik silahlı özel güvenlik personel alımı yapacak
Teleskopla yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için birbirileriyle yarıştılar
Van'da göçmen operasyonu: 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti
Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Tokat Havalimanı, sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı"
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesik olan aileyi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: "Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler"
İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: "Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum"
Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz
İmamoğlu Van Muradiye'de: "Dilimiz, Yaşam Biçimimiz, Etnik Kökenimiz Ne Olursa Olsun Birbirimizle Yaşamanın Ne Kadar Büyük Mutluluk Olduğunu...
Bakan Kirişci: "Son 50 yılda; memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'i ortadan kalkmıştır"
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