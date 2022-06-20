İpekyolu Haberleri - İpekyolu Haber - Haberler

Şanlıurfa'da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı

Başkan Vekili Aydın; Karşıyaka Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Şanlıurfa'da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı

VASKİ, 112 mevsimlik genel beden işçisi ile 40 mevsimlik silahlı özel güvenlik personel alımı yapacak

Van'da göçmen operasyonu: 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı

Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi

7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu

Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: "Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler"

Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz

İmamoğlu Van Muradiye'de: "Dilimiz, Yaşam Biçimimiz, Etnik Kökenimiz Ne Olursa Olsun Birbirimizle Yaşamanın Ne Kadar Büyük Mutluluk Olduğunu...

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Van ili İpekyolu ilçesi sayfası ile Van ili İpekyolu ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Van ili İpekyolu ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Van ili İpekyolu ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.