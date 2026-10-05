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Van İpekyolu'nda evde çıkan yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü

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Van İpekyolu'nda evde çıkan yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü
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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; evde maddi hasar oluştu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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