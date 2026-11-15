Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Derik'te kömür yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derik ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi İpekyolu üzerinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki kömür yüklü TIR alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılmaz hale geldi, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan kömür yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası TIR, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü TIR, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

5 il sarı kodla uyarıldı, İstanbul için de tarih verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek19

4 şehir hızlı trenle bağlanıyor! Yolculuk 2 saat 15 dakika sürecek
Ticaret Bakanlığından fal, medyum ve büyü tanıtımlarına durdurma kararı

Bakanlık, korku ve inançları istismar edenler için harekete geçti
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu

Korkulan oldu! Askeri üssü İHA'larla vurdular
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı15

Zincir markette video çekerken olanlar oldu
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı26

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri

Putin ülkenin lideri için ölüm emrini verdi