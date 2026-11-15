Mardin Derik'te kömür yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin Derik'te kömür yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Derik ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi İpekyolu üzerinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki kömür yüklü TIR alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılmaz hale geldi, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan kömür yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası TIR, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü TIR, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı