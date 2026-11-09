Van'da kar ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Van'da kar ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çaldıran, Muradiye, Erciş, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba'da taşımalı eğitim bir gün durdu.
VAN'DA 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA
Van'da akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle Çaldıran ve Muradiye ilçelerinin ardından Erciş, Gürpınar ve merkez İpekyolu ile Tuşba ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı