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Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

Türk Kızılayın İpekyolu Çarşı Merkezi'nde hizmet veren mobil kan bağış aracını ziyaret eden Kaymakam Partal, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra kan bağışında bulunarak kampanyaya destek veren Partal, yaptığı açıklamada, kan stoklarının güçlendirilmesi için vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Mobil aracın 29 Kasım'a kadar ilçede hizmet vereceğini ifade eden Partal, "Bugün 14'üncü kez kan bağışımı yaptım. Sağlığı elveren herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA