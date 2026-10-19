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İpekyolu Film Festivali'nde 393 başvuru arasından finalistler belli oldu

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14. İpekyolu Film Festivali'nde finalistler belirlendi. 3-7 Aralık'ta düzenlenecek festivale 53 ülkeden 393 başvuru yapıldı; ön jüri değerlendirmesiyle ulusal ve uluslararası kategorilerde finale kalan yapımlar açıklandı.

İpekyolu Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) iştirakiyle ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen 14. İpekyolu Film Festivali'nde finalistler belli oldu.

Bu yıl 3-7 Aralık'ta düzenlenecek festivale, kadim İpekyolu ülkeleri Türkiye, İran, Çin, Hindistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Yunanistan, Özbekistan, Kazakistan ve İtalya'nın yanı sıra Kardeşlik Ödülü için yarışmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, Peru ve Belarus'un da aralarında bulunduğu 53 ülkeden 393 başvuru yapıldı.

Ön jürinin değerlendirmesi sonucu Ulusal Belgesel Film kategorisinde Aslı Akdağ'ın "Arayış", Batuhan Karadağoğlu'nun "Ben 12 Bin Yaşındayım", Büşra Bozdemir'in "Bir Kolektifin İzinden", Orhan Tekeoğlu'nun "Dönüş", Orhan Dede'nin "Kıvılcım", Rıfat Maniş'in "Mantıka Tokmak", Onur Sürek'in "Mevcut Üç", Tolga Oskar'ın "Nilgün", Eren Aybars Arpacık'ın "Parşömen Mevsimleri" ve Rıza Oylum'un "Yerli Yurtsuz" adlı belgeselleri finale kaldı.

Şafak Tavkul Ulusal Animasyon Film kategorisinde Meryem Cemre Engin'in "130K", Selçuk Ören'in "Asi", Furkan Adanır'ın "Checkmate", Zeynep Sude Yavuz'un "Drip", Ceren Yıldızhan, Rümeysa Bora, Şevval Benkli ve Zeynep Ramadani'nin "I Don't Know Aysel", Elif Nur Kayalar'ın "Karanfil Kız", Gülcan Köse'nin "Nar", Ferhat Biricik'in "Once Upon a Time in Cyberspace", Mehmet Ali Poyraz'ın "Paradise Island" ile Lütfullah Beşiroğlu'nun "Paralaks" isimli çalışmaları finalist olarak belirlendi.

Ulusal Kısa Film kategorisinde ise Doğacan Aktaş'ın "Ardıç Tohumu", Barış Cenk Canlı'nın "Çomak", Zehra Cerrahoğlu ve Ali Kulaç'ın "Dedemin Bıyığı", Salih Ortaçay'ın "Gece Mesaisi", Ömer Faruk Çetin'in "Gökyüzü Postanesi", Erdal Ruhi Duran ile Anıl Çetinel Örselli'nin "Matine Suare", Deniz Cengiz'in "Seçim Günü", Emel Bulut'un "Susmuşlar Eşiği", Abdurrahim Karabulut'un "Tümseğin Uğultusu" ve İrem Satıcı'nın "Yan Koltuk" filmleri yarışmaya hak kazandı.

Uluslararası finalistler

Festivalin uluslararası kategorisinde ise Azerbaycan'dan Babek Abbaszade'nin "Generational Memory", Çin'den Bo Wen Yu'nun "Where Hope Takes Root", Hindistan'dan Jay Krishnan Menon'un "The Boy With The Balloon Heart", İtalya'dan Marco Di Filippo'nun "Lost People", Kazakistan'dan Yerkhat Markenuly Yersainoff'un "Lost Island", Özbekistan'dan Adhamjan Abdurrahmanov'un "Siz Yalnız Değilsiniz" ve Yunanistan'dan Anna Oikonomou'nun "Cut the Tie" adlı yapımları yer aldı.

Ayrıca İran'dan Sabah Mohammadi'nin "Warden", Ghazal Zoghiniya'nın "Narmook" ve Pooya Afzali'nin "At Night" filmleri ile Kırgızistan'dan Saule Mukanbetova'nın "Umut" ve Viola Mustafina'nın "Demon of the Mount Kaigy" eserleri uluslararası kategoride finale kalan yapımlar arasında bulunuyor.

Erdal Ruhi Duran ve Anıl Çetinel Örselli'nin "Matine Suare", Tolga Oskar'ın "Nilgün" ve Ferhat Biricik'in "Once Upon a Time in Cyberspace" adlı çalışmaları uluslararası seçkide de finalist olarak temsil edilmeye hak kazandı.

Kaynak: AA
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