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Van İpekyolu'nda 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin bulundu, 1 kişi tutuklandı

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Van İpekyolu'nda 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin bulundu, 1 kişi tutuklandı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, bidonlar içine gizlenmiş 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 yaşındaki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, bidonlar içinde 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. (39), tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, M.Y.'nin yurt dışından sıvı metamfetamin getirdiği tespit edildi. Bunun üzerine İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, bidonlar içine gizlenmiş 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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