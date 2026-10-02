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Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş

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Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş
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Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonunda, 310 santimetre uzunluğunda, deri üzerine altın yaldızla işlenmiş ve Tevrat olduğu değerlendirilen bir eser ele geçirildi. Üzerinde şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ve İbranice yazılar bulunan eseri pazarlamaya çalıştığı belirlenen 53 yaşındaki M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Tevrat olduğu değerlendirilen altın yaldız işlemeli tarihi eser ele geçirildi.

TARİHİ ESERİ PAZARLAMAYA ÇALIŞIYORDU

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik "Takipli KOM Faaliyeti" başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı belirlenen M.D'nin (53) İpekyolu'ndaki adresine operasyon düzenlendi.

DERİ ÜZERİNDE ŞAMDAN VE DAVUT YILDIZI

Operasyonda, 310 santimetre uzunluğunda, deri üzerinde şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar bulunan, altın yaldız işlemeli ve Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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