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Van İpekyolu'nda altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi

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Van İpekyolu'nda altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi
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Van İpekyolu'nda jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, deri üzerinde şamdan, Davut Yıldızı ve İbranice yazılar bulunan altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimetrelik eser ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde deri üzerinde şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı konusunda başlatılan "Takipli KOM Faaliyeti" kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı tespit edilen M.D. (E/53) isimli şüpheliye bugün İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda; 1 adet 310 santimetre uzunluğunda deri üzerinde şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilerek şüpheli yakalanmış ve adli işlemlere başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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