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Halit Arar, 1981'den beri aynı kahvehanede çay demleyerek kahve kültürünü yaşatıyor

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Halit Arar, 1981'den beri aynı kahvehanede çay demleyerek kahve kültürünü yaşatıyor
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Van'ın İpekyolu ilçesinde 12 yaşında başladığı kahvecilik mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Halit Arar, 1981'den beri aynı kahvehanede çay demliyor. Arar, gençlerin kafelere yöneldiğini, eski kahvehanelerde samimiyetin azaldığını söylüyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 12 yaşında başladığı kahvecilik mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Halit Arar, 1981 yılından bu yana aynı mekanda çay demleyerek geçmişin kahvehane kültürünü yaşatıyor.

Van'da çocuk yaşta başladığı kahvecilik mesleğini yarım asra yakın süredir sürdüren Halit Arar, yıllar içerisinde değişen yaşam şartlarına rağmen kahvehanesinin geleneksel yapısını korumaya devam ediyor. 1981 yılında geldiği mekanda nostaljik atmosferi muhafaza eden Arar, özellikle belli bir yaş grubundaki vatandaşların burada bir araya gelerek sohbet ettiğini belirtti. Günümüzde gençlerin daha çok kafe ve farklı mekanları tercih ettiğini ifade eden Arar, eski kahvehanelerdeki samimiyetin ve insanlar arasındaki muhabbetin giderek azaldığını söyledi.

İHA muhabirine konuşan Halit Arar, geçmişte suyun kehrizlerden taşınarak getirildiğini, günümüzde ise kahvehanelerde çeşme ve lavabo bulunduğunu belirtti. Eski günlerde insanların birbirlerine daha fazla güvendiğini ifade eden Arar, "Eskiden her şey daha güzeldi. İnsanlar daha güzeldi, aralarında muhabbet vardı. İnsanlar birbirlerine söz verir ve bu sözleri yerine getirirlerdi. Şimdi ise sözün bir değeri kalmadı. Senet yapsanız bile verdiğiniz sözü yerine getiremeyenler oluyor" dedi.

"Kahvehanenin nostaljik yapısını koruduk"

1981 yılında geldiği kahvehanenin geleneksel yapısını bugüne kadar koruduğunu dile getiren Arar, "Geldiğimizden beri buranın yapısını ve geleneklerini değiştirmedik. Nostaljik atmosferini korumaya devam ettik. Belli bir yaş grubundaki insanlar hala buraya gelip sohbet ediyor. Burası eski bir mekan olduğu için buraya gelenler kendilerini rahat hissediyor. Gençlerimiz ise genellikle kafelere veya farklı mekanlara gidiyor, buraya pek uğramıyor" diye konuştu.

Çay fiyatlarının kahvehane ve kafelerde farklılık gösterdiğini belirten Arar, çayevlerinde bir bardak çayın 15 ila 40 lira arasında, kafelerde ise 75 liranın üzerinde satıldığını söyledi.

Çay demlemenin inceliklerini de anlatan Arar, "Önce suyu güzelce kaynatırsın. Ardından çayı demliğe koyup güzelce yıkadıktan sonra demlenmeye bırakırsın. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra çayını servise hazır hale getirirsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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