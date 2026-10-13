Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kamerada

Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesinde Ordu Caddesi'nde iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında bitişikteki lokantanın bazı bölümleri çöktü. Çökmeyle yükselen toz bulutu ve çevredeki esnafla vatandaşların panikle kaçışması, yakındaki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler olası yeni bir çökmeye karşı bölgede önlem aldı.
- Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü çöktü.
- Çökme nedeniyle iş yerindeki eşyalar ve yapı malzemeleri enkaz altında kaldı.
- Olay anı bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü çöktü. Çökme anında yükselen toz bulutu ve çevredekilerin panikle kaçışması, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
EŞYALAR ENKAZ ALTINDA KALDI
Olay, saat 08.30 sıralarında Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte faaliyet gösteren lokantanın bazı bölümleri çöktü. Çökme nedeniyle iş yerindeki çeşitli eşyalar ve yapı malzemeleri enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası yeni bir çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. İş yerinde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
TOZ BULUTU YÜKSELDİ, PANİKLE KAÇIŞTILAR
Kazı çalışmalarını izleyen çevredeki esnaf ve vatandaşlar, çökme anında büyük panik yaşadı. Lokantanın çökmesiyle yükselen toz bulutu ve çevredekilerin hızla bölgeden uzaklaşması, yakındaki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.