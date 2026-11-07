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Van İpekyolu'nda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı, sürücü yaralandı

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Van İpekyolu'nda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı, sürücü yaralandı
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Şabaniye Mahallesi'nde dün gece kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı, sürücü yaralandı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Şabaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 20 AAZ 240 plakalı Citroen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

azayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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