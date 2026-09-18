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Gaziantep'te ağaca çarpan otomobil ters döndü, 3 kişi yaralandı

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Gaziantep'te ağaca çarpan otomobil ters döndü, 3 kişi yaralandı
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Gaziantep'te OSB-İpekyolu üzerinde iddiaya göre önündeki aracın aniden durması üzerine kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te önündeki aracın aniden durması üzerine kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeritte ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'te OSB-İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AOY 168 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen aracın aniden durması üzerine kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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