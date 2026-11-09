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Van'da yoğun kar 68 mahalle ve 29 mezra yolunu kapattı, 6 ilçede eğitime ara verildi

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Van'da yoğun kar 68 mahalle ve 29 mezra yolunu kapattı, 6 ilçede eğitime ara verildi
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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 68 mahalle ve 29 mezra yolu ulaşıma kapanırken Van-Bahçesaray kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Çaldıran, Muradiye, Erciş, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi; belediye ekipleri karla mücadele başlattı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 68 mahalle ve 29 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Van ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Van- Bahçesaray kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılırken; Çaldıran, Muradiye, Erciş, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 68 mahalle ve 29 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20, kent merkezinde 10 santimetreyi aştı.

KARLA MÜCADELE BAŞLADI

Kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Van Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki karla mücadele çalışmalarını bin 32 personel ve 450 iş makinesiyle sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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