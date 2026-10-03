Van İpekyolu'nda minibüs Erçek Gölü'ne düştü, yaralı sürücü gölden çıktı

Van İpekyolu'nda minibüs Erçek Gölü'ne düştü, yaralı sürücü gölden çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van İpekyolu'ndaki Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı. Kendi imkanlarıyla gölden çıkan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri aracı sudan çıkarmak için çalışma yaptı.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen S.Ö. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak göle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla gölden çıkan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, aracı sudan çıkarmak için çalışma yaptı.
Kaynak: AA