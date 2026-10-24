Mardin Kızıltepe'de iş yerine araçtan silahlı saldırıda ölen veya yaralanan olmadı

Mardin Kızıltepe'de iş yerine araçtan silahlı saldırıda ölen veya yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi İpekyolu mevkisinde bir iş yerine araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin İpek Mahallesi İpekyolu mevkisinde bir araçtan iş yerine kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı