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Van Edremit'te iki otomobil çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı

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Van'ın Edremit ilçesinde İpekyolu Caddesi Süphan Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi civarında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Süphan Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki 33 CHH 05 plakalı Fiat Linea otomobil ile 65 AK 466 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edermit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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