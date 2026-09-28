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Van İpekyolu'nda alev alan kamyonetteki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

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Van İpekyolu'nda alev alan kamyonetteki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
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Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi'ndeki Van Adliyesi karşısında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin motor bölmesi aniden alev aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde alev alev yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki Van Adliyesi karşısında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin motor bölmesi aniden alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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