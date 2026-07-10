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Mardin'de Ambulansın da Karıştığı Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda tır, otomobil ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 paramedik ile ambulanstaki hasta yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(MARDİN)- Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda tır, otomobil ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 paramedik ile ambulanstaki hasta yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır, otomobil ve 73 ABS 151 plakalı ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, ambulansta görevli paramedikler S.U. ve M.E.A. ile 36 yaşındaki hasta H.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İpekyolu'nda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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