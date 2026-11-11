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Van'da Sıhke Göleti'nde sudan çıkarılan erkek cesedi Adli Tıp'a kaldırıldı

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Van'da Sıhke Göleti'nde sudan çıkarılan erkek cesedi Adli Tıp'a kaldırıldı
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde cansız beden gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan erkek cesedi, Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.

Gölette cansız beden gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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