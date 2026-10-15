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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da gece saatlerinde İpekyolu Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamayan sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bünyamin Aslan (21), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ARY 247 plakalı otomobil ile Bünyamin Aslan'ın kullandığı 80 AEP 733 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Burada tedavi altına alınan Aslan, kurtarılamadı. Aslan'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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