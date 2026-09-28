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Van İpekyolu'nda park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, araç hurdaya döndü

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Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi'nde park halindeki 27 LM 413 plakalı kamyonetin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonetten geriye hurda yığını kaldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 27 LM 413 plakalı kamyonetin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, kamyonetten geriye hurda yığını kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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