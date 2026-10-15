Besni üzümünün katma değerini artıracak yol haritası hazırlanıyor

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Adıyaman'ın önemli tarımsal değerlerinden Besni üzümünün üretim kapasitesini geliştirmek, markalaşmasını desteklemek ve ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Besni Üzümü Ürün Analiz Çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, Besni üzümünün ekonomik potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, programın açılışında yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında, "Toprağın Bereketi, Mutfağın Birikimi ve Ellerin Becerisi" olmak üzere üç temel başlıkta bölgenin yerel değerlerini korumaya, geliştirmeye ve ekonomik potansiyele dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Anadoludakiler Projesi kapsamında hayata geçirilen "81 İl 81 Ürün" programının bölgede de uygulandığını ifade eden Paksu, bu doğrultuda Adıyaman'ın önemli yöresel değerlerinden Besni üzümünün seçildiğini kaydetti.

Besni üzümünün yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, aynı zamanda bölgenin köklü üretim kültürünü, tarihi birikimini ve ekonomik kimliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu vurgulayan Paksu, yerel ürünlerin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesinin, katma değerlerinin artırılmasının ve markalaşma süreçlerinin desteklenmesinin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de Besni üzümünü kalitesi ve özgün özellikleriyle dünya pazarlarında tanınan, üreticisine daha fazla kazanç sağlayan güçlü bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu hedefe ulaşılmasında kamu kurumları, üniversiteler, üreticiler ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Küçük, ortak çalışmaların ürünün rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Çalıştayın yalnızca sektörde yaşanan sorunların belirlenmesi açısından değil, uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin oluşturulması bakımından da önem taşıdığını vurgulayan Küçük, toplantıdan elde edilecek sonuçların somut adımlara dönüştürülmesini amaçladıklarını kaydetti.

Besni üzümünün geleceği dört başlıkta ele alındı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çalıştayda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, üreticiler, kooperatifler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Çalıştay kapsamında oluşturulan dört tematik masada, Üretim ve Verimlilik, Katma Değer ve Ürün Geliştirme, Markalaşma ve Pazarlama ile İşleme, Altyapı ve Tesisleşme başlıkları altında değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, sektörün öncelikli sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri, uygulanabilir proje fikirleri, sorumlu kurumlar, finansman imkanları ve uygulama takvimleri üzerinde çalıştı.

Besni üzümü için yol haritası oluşturulacak

Çalıştaydan elde edilen veriler ve paydaş görüşleri doğrultusunda Besni üzümünün mevcut durum analizi geliştirilecek ve ürünün ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik stratejik bir yol haritası hazırlanacak. Yol haritasında üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, markalaşma çalışmalarının desteklenmesi ve yeni pazarlara erişimin artırılmasına yönelik öncelikli eylem ve proje önerilerine yer verilecek.

Anadolu'nun yerel değerleri ekonomiye kazandırılıyor

Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı ile Türkiye'nin 81 ilindeki özgün yerel ürünlerin üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ekonomik değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı