Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

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Van'da tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği kazanın ardından bölgedeki çalışmalar başladı.

TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İlk bilgilerde kazanın meydana geldiği yol Van-Özalp karayolu olarak belirtildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesinin ardından ambulans, polis, jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi. Ayrıca Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de kaza yerine yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı