Van'da 97 yerleşim yerinde kar nedeniyle yol açma çalışması yapıldı, Sulav yolu kapalı

VAN'DA 96 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Van'da, dün gece etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent genelinde bin 32 personel ve 450 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 68 mahalle yolu ve 29 mezra yolu olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinde çalışma başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kapalı olan tüm mahalle ve mezra yolları yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan tek yerleşim yeri olan İpekyolu ilçesi Ağzıkara Mahallesi'ne bağlı Sulav mezrası yolunun açılması için ise çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinden Ayazpınar, Doğanlar ve Bakacık grup mahalle yollarında kar temizleme çalışması gerçekleştiren ekipler, burada yer alan 3 mahalle yolunu da kısa sürede ulaşıma açtı.

Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı