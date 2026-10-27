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Erzincan Valisi Aydoğdu, TOGEM-DER işbirliğiyle yapılan okul kütüphanesini açtı

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Erzincan Valisi Aydoğdu, TOGEM-DER işbirliğiyle yapılan okul kütüphanesini açtı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TOGEM-DER ile Valilik arasındaki protokolle oluşturulan kütüphaneyi açtı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da katıldı; Aydoğdu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TOGEM-DER ile Valilik arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Vali Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da katıldı. Kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezen Vali Aydoğdu, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Aydoğdu, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen TOGEM-DER başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Aydoğdu, eğitime ve okuma kültürüne verdikleri öneme dikkat çekerek, "Bizler gençlerimizin bolca okuyan, sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Erzincan kütüphanelerin en çok kullanıldığı şehirlerden biri. Bugüne kadar kazandırdığımız kütüphanelerin yanı sıra çok yakında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yapılan Mustafa Kutlu Kültür Merkezi ve Bilgihane Kütüphanemiz ile gençlerimize daha güzel ortamlar sunacağız. Kitapların arasında yetişen bir nesil asla kötülükten yana olamaz" dedi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Aydoğdu, eğitimcilerin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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