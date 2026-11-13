Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Gölcük'te ağaç devrildi, elektrik kabloları koptu, sokak ulaşıma kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gölcük'te ağaç devrildi, elektrik kabloları koptu, sokak ulaşıma kapandı Haber Videosunu İzle
Kocaeli Gölcük'te ağaç devrildi, elektrik kabloları koptu, sokak ulaşıma kapandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İpekyolu Mahallesi 642. Sokak'ta yol kenarındaki ağaç kökünden sökülerek devrildi ve elektrik kabloları koptu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak araç geçişine kapanırken olayda yaralanan olmadı, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağacın devrilmesi neticesinde elektirik kaploları koptu, sokak ulaşıma kapandı.

Olay, Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi 642. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden sökülerek devrildi. Ağacın gövdesi sokağın üzerine düşerken, elektrik kabloları da koptu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak araç geçişine kapanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ağacın kaldırılarak yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elma, 31 bin 500 liraya satıldı! Yanlış okumadınız
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

Korkulan oldu! Ajanslar acil koduyla duyurdu
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı