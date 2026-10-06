Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesindeki odunlukta çıkan yangın yarım saatte söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesindeki odunlukta çıkan yangın yarım saatte söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki odunlukta çıkan yangın, İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ilçesine odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki bir odunlukta meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın ihbarını alan İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Şahinlerden birlik yemeği: Onlarca araç, yüzlerce kişi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti
Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

Kimse beklemiyordu! Fondaki isimler çark edip tek tek sıraya girdi
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası

Suçlamalar vahim! Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Maden faciasında 9 tutuklama! Aralarında genel müdür de var
Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı