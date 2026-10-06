Van'ın İpekyolu ilçesindeki odunlukta çıkan yangın yarım saatte söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesindeki odunlukta çıkan yangın yarım saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki odunlukta çıkan yangın, İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürdü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde ilçesine odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki bir odunlukta meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın ihbarını alan İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı