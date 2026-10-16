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Van İpekyolu'ndaki otelde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Van İpekyolu'ndaki otelde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın için elektrik ve doğalgaz ekiplerine de tedbir amaçlı bilgi verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, İpekyolu ilçesi Küçük Cami Sokak'ta bulunan Hacı Osman Cami yanındaki bir otelde meydana geldi. Otelde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Tedbir amaçlı elektrik ve doğalgaz ekiplerine de bilgi verildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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