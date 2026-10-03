Van İpekyolu'nda Erçek Gölü'ne uçan minibüs çekiciyle çıkarıldı, sürücü kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van'ın İpekyolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs Erçek Gölü'ne uçtu. Sürücü göle uçan minibüsten kendi imkanları ile çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erçek Gölü kıyısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan minibüs, göle uçtu.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Afet be Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğünü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada, araçta bulunan ve araç sahibi olduğu değerlendirilen S.Ö. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, minibüs de çekici yardımıyla gölden çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı