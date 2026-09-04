Vanlı kadınlar geleneksel sanatlarla el emeğini kazanca dönüştürüyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde geleneksel sanatları öğrenen kadınlar, kök boyalı iplerle dokudukları kilimler ve kentin değerlerini işledikleri çinilerle el emeğini ekonomiye kazandırıyor.

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde geçen seneden bu yana farklı alanlarda açılan 350'nin üzerinde kursta yaklaşık 12 bin kursiyer eğitim alıyor.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen kilim dokuma ve çini kursları da kursiyerlerin ilgisini çekiyor.

Kilim dokuma kursuna katılan kadınlar, kök boyalarla renklendirilen yün ipleri tezgahlarda ilmek ilmek dokuyarak Van'ın kültürel mirasını yansıtan motifleri kilimlere işliyor.

Çini kursunda ise kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden ilham alan kursiyerler, Van Kalesi ve tarihi yapılardan Urartu motiflerine, kentin endemik bitkilerinden geleneksel süslemelere kadar birçok değeri hazırladıkları eserlere aktarıyor.

Kurslarda hem geleneksel sanatların yaşatılması hem de kadınların yeni beceriler kazanarak ürettikleri eserleri ekonomik değere dönüştürmesi sağlanıyor.

"Her kilimin bir ismi, bir hikayesi var"

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, AA muhabirine, yaz döneminde birçok alanda eğitim verdiklerini söyledi.

Geniş yelpazede kurslar düzenlediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle yöremizi yansıtan, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın içerisinde yer alan kilimden çiniciliğe, deri işlemeciliğinden giyime, kuaförlükten aşçılığa kadar kurslarımız var. Unutulmaya yüz tutmuş bazı kurslarımız var. Bunların içinde bir tanesi yöresel kilim dokumadır. Kilim dokumanın yüzyıllara dayanan bir geleneği var. Her kilimin bir ismi, bir hikayesi var. Bizim çinicilik dediğimiz de yine unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan bir tanesidir. Çinicilik, yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip."

"Dokuduğum kilimleri satıp aileme yardımcı olmaya çalışıyorum"

Kursiyerlerden Özlem Koş, uzun yıllardır kilim dokuduğunu, kurs sayesinde bu becerisini ekonomik kazanca dönüştürdüğünü anlattı.

Kilim dokumayı severek yaptığını dile getiren Koş, "Uzun yıllardır kilim dokuyordum. Ama bu kursa geldikten sonra bunu ekonomik açıdan da değerlendirdim. Ailemize yardımcı oluyorum. Dokuduğum kilimleri satıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok güzel bir şey. Severek yaptığımız bir iş. Kilim dokumayı seviyorum. İplerimizin hepsi gerçek boyalar. Kök boyalardan yapıyoruz. Bunları satıp çocuklarıma bakıyorum. Öğrencilerim var. Bunlarla geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

"Çinilerimizde Van'ı anlatmaya çalışıyoruz"

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezinde el sanatları öğretmeni Sevil Karabulut ise çini sanatını kursiyerlere öğretirken eserlerde Van'ın tarihi ve kültürel değerlerini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kentin endemik bitkilerinden tarihi yapılarına kadar birçok değeri çinilere aktardıklarını anlatan Karabulut, şöyle devam etti:

"İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi'nde el sanatları öğretmeni olarak çalışıyorum. Sınıfımız çini sınıfı. Çini sanatını elimizden geldiğince anlatıp yaptırıyoruz. Çinilerimizde Van'ı anlatmaya çalışıyoruz. Van'ın endemik bitkilerini, ters lalesini, zerrin kadehlerini işliyoruz. Sonrasında Van gravürlerini, kalenin arkasındaki Van gravürlerini ve Horhor Medresesi'ni çalışıyoruz. Hüsrev Paşa Camisi'nin bütün işlemelerini yansıtarak yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA