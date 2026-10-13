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Van İpekyolu'nda temel kazısı sırasındaki göçük bitişikteki iş yerini kısmen çökertti

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Şerefiye Mahallesi'nde yürütülen temel kazısı sırasında yağışın etkisiyle göçük oluştu. Göçük nedeniyle bitişikteki iş yerinin bazı bölümleri çökerken içerideki eşya zarar gördü; AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yeni çökme ihtimaline karşı önlem aldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı yapılan alanın yanındaki iş yerinin bir bölümünde çökme meydana geldi.

Şerefiye Mahallesi'nde yürütülen temel kazısı sırasında yağışın da etkisiyle göçük oluştu.

Göçük nedeniyle kazı alanının bitişiğindeki iş yerinin bazı bölümleri çöktü, içerdeki eşya zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yeni bir çökme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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