Minab Bisiklet Kervanı, ölen kız öğrenciler için Diyarbakır'dan Van'a ulaştı

İRAN'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden kız öğrenciler için Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı üyeleri, Van'a ulaştı. İran'a kadar yaklaşık 3 bin kilometre rotayı bisikletle katedecek olan bisiklet grubu sözcüsü Cengiz Yargıç, çocukların hedef alınmasını şiddetle kınadıklarını, ABD ve İsrail'e tepki amaçlı böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Minab Bisiklet Kervanı üyeleri, ABD ve İsrail tarafından 28 Ocak'ta Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Şecaretü-t Tayyibe Kız İlkokulu öğrencileri için anmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla 2 Ekim'de Diyarbakır'dan yola çıktı. İpekyolu güzergahını takip eden grup, yaklaşık 6 günlük yolculuğun ardından Van'a ulaştı. Bisikletçiler, yaklaşık 3 bin kilometrelik yolculuk boyunca çocuklar için dayanışma mesajları taşıyacak. Türkiye'deki çocukların hazırladığı mektuplar, resimler, oyuncaklar ve okul çantalarını da yanlarında götüren bisikletçiler, çocuklar arasındaki dayanışmanın sınırları aşabileceğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

'AMERİKA VE İSRAİL, BERRAK SUYU ÇOCUKLARIN KANLARIYLA BULADI'

Van kent meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Minab Bisiklet Kervanı Sözcüsü Cengiz Yargıç, çocukların hedef alınmasını şiddetle kınadıklarını söyledi. Tarihi İpek Yolu güzergahını takip ederek İran'a geçeceklerini belirten Yargıç, "2 Ekim Cuma günü Diyarbakır'dan bisikletlerimizle başladığımız yolda İpekyolu rotasını izledik ve Van'a ulaştık. Tarihi İpek Yolu'nu takip ediyoruz. Buradan da İran'a geçeceğiz. Oradan Minab şehrine gideceğiz. Toplam 3 bin kilometrelik bir etabımız var. Minab'a gidiyoruz. Minab, 'min' temiz, 'ab' su. Anlamı 'temiz su', berrak su anlamına geliyor. İran'ın bu şehrinde, Amerika ve İsrail, bu berrak suyu bu çocukların kanlarıyla suladı" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR TEMİZDİR, MASUMDUR'

Yargıç, "Çünkü onlar çocuk öldürmekten, sivil yerleşimleri vurmaktan, hastaneleri bombalamaktan başka bir şey bilmiyorlar. İnsanlığa karşı açmış oldukları büyük bir savaş var. Minab özelinde, Minab'a yapılan bu saldırı özelinde, biz de bisikletlerimizi çocukların okul çantalarından heybe yaparak, içlerine Türkiye'deki çocuklardan aldığımız mektup, resim ve hediye eşyalarını koyup, yine çocuklara götürüyoruz. Çocukların dilinden Amerika'ya sesleniyoruz. Çünkü çocukların dili saftır. Onlar temizdir, onlar masumdur" dedi.

'KAPİTALİST SİSTEM TEK TİP YAPMAK İSTİYOR'

Tarihi İpek Yolu'nun farklı kültürleri ve toplumları birbirine bağladığını ifade eden Yargıç, "Tarihi İpek Yolu'ndan deve kervanlarıyla zaten gidiliyordu ve her gittiği bölgede farklı kültürler, farklı dinler, farklı insanlar vardı. Ama hiçbir zaman bu coğrafyalarda böyle bir savaş, kargaşa yoktu. Ticaret yapan insanlar birbirleriyle sadece mal alışverişi yapmadılar onlar kültür alışverişi yaptılar. Evet, farklıyız, farklılıklarımız var. Bu farklılıklar zaten güzel. Ama kapitalist sistem tek tip yapmak istiyor" diye konuştu.

'TANKA, TOPA, UÇAĞA KARŞI BİZ BURADAYIZ'

ABD ve İsrail'e tepki gösteren Yargıç, "'Hepsi benim' diyor. 'Hepsi benden olsun' diyor. Senin ne işin var bu coğrafyada? Sen daha yoktun. İpek Yolu olduğu zaman senin adın okunmuyordu. Ki sen medeniyetleri, kültürleri bombayla, savaş uçağıyla, gemiyle mi yok edeceksin? Sen istediğin kadar büyük gemin olsun, sen kendi lağımında boğulursun. Bisikletlerle yaptığımız bu yolculuk önemli mesaj taşıyor. Bizim petrole ihtiyacımız yok. Buraya katılan arkadaşlarımın hepsi insiyatif sahibi, inisiyatif olarak gelmişler. Çoğunluğu ile yeni tanıştık. Hatta dün tanıştığımız arkadaşlar oldu. Sosyal medyadan Minab özelinde duyuru yaptık. Duyarlı olan arkadaşlar farklı illerden geldiler. Çünkü Minab bizde farklıdır. Amerika ve İsrail şunu da bilsin; senin tankına, topuna, uçaklarına karşı biz buradayız" dedi.

ÇOCUKLARIN İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Basın açıklamasının ardından bisiklet kervanı üyeleri, saldırıda hayatını kaybeden çocukların isimlerini hep birlikte okuyarak her ismin ardından "Burada" diyerek seslendi. Bisikletçiler daha sonra kent meydanında pedal çevirerek, İran'ın Minab kentine yönelik yolculuklarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı