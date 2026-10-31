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Batman Kozluk'ta kapkaç anı kamerada, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Batman Kozluk'ta kapkaç anı kamerada, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Batman Kozluk'ta kapkaç anı kamerada, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde evine yürüyen kadının çantası, 29 Ekim'de saat 23.50 sıralarında İpekyolu Bulvarı'nda kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaç anları güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı ve yardım ettiği belirlenen A.T. aranıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde evine yürüyen kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili yakalanan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Ekim'de saat 23.50 sıralarında İpekyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmek için yaya olarak ilerleyen H.B.A. isimli kadına arkadan yaklaşan bir kişi, çantasını alarak kaçtı. Kapkaç anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

H.B.A.'nın polise başvurarak şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.Y. (17) yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

S.Y.'ye yardım ettiği belirlenen A.T.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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