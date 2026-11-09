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Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

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Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
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Rusya üzerinden Türkiye'ye gelen soğuk hava dalgası, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçeleri ile Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

  • Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
  • Van'ın Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
  • Tatil kararları yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor; tüm okulları kapsayan genel tatil kararı alınmadı.

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları düşerken kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alındı. Van ve Trabzon'da bazı ilçe kaymakamlıkları, öğrencilerin güvenliğini göz önünde bulundurarak taşımalı eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

TRABZON'UN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şalpazarı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

VAN'IN 7 İLÇESİNDE KAR TATİLİ KARARI

Van'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe kaymakamlıklarından peş peşe tatil açıklamaları geldi.

Muradiye Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Tuşba Kaymakamlığı da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmelerin ardından devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.

Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit kaymakamlıkları da kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

TATİL KARARI TÜM OKULLARI KAPSAMIYOR

Alınan kararlar doğrultusunda Van'ın Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 9 Kasım Pazartesi günü izinli olacak. Trabzon'da ise Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacak.

Kaymakamlıkların açıklamalarında, tüm okulları kapsayan genel bir tatil kararına yer verilmedi. Eğitime ara verilmesi kararı yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor.

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