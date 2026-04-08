Haberler

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla tek tek görüştü. Kız kardeşi Dilan Çıtak'ın ardından babası ile görüşen Ahmet Tatlıses, babasını o halde görünce hıçkıra hıçkıra ağladıklarını belirtti. "Ayağımızda kelepçe de olsa biz yine babamızın yanına geliriz" diyen Tatlıses, İmparator’un durumunun stabil olduğunu ve sevenlerinden dua beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin "İmparator" lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasının ardından, ailesi ve sevenleri derin bir endişe içerisine girdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen ilk açıklama, çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak’tan geldi. Hastane önünde kameraların karşısına geçen kardeşler, yaşadıkları zor süreci gözyaşları içinde paylaştı.

"DURUMU STABİL, DUALARMIZ ONUNLA"

Hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Tatlıses, babasının son durumuna dair şu bilgileri verdi:

"Babam şu an yoğun bakımda ve durumu stabil. İnşallah daha iyi olacak, dualarımız onunla. Kendi adıma da söyleyebilirim ki; onu o halde görünce insan çok etkileniyor. Tansiyon sorunları yaşadım, benden kan falan aldılar ama ne olursa olsun buradayız."

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK"

Ahmet Tatlıses, babalarını yoğun bakımda gördükleri andaki duygularını anlatırken boğazı düğümlendi. Babasına olan hasretini ve gördüğü manzara karşısındaki üzüntüsünü dile getiren Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"İçeri girdiğimizde hıçkıra hıçkıra ağladık. Gerçekten büyük bir hasret giderdik ama bir o kadar da zordu. Babamız orada yatıyor sonuçta. Duygusal bir ortam, hepimiz çok kötüyüz ama iyi olması için bekliyoruz."

ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNE YANSIDI 

Açıklama sırasında Ahmet Tatlıses'in yanında duran ve oldukça bitkin olduğu gözlenen Dilan Çıtak, konuşmakta güçlük çekti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Çıtak, ağabeyinin omuzunda teselli bulurken, babasının iyileşmesi için tüm sevenlerinden dua beklediklerini hissettirdi.

"NE OLURSA OLSUN O BİZİM BABAMIZ"

Hakkındaki hukuki süreçler ve kişisel zorluklara da değinen Ahmet Tatlıses, babasına olan bağlılığını şu sözlerle noktaladı:

"Şu an bazı hukuki prosedürler, imza işleri falan olsa da, ayağımızda kelepçe de olsa biz yine babamızın yanına geliriz. Sorun ne olursa olsun, o bizim babamız ve şu an en çok bize ihtiyacı var."

İLİŞKİLERİ KIRGINLIKLARLA DOLU 

İbrahim Tatlıses ile, oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında gel gitli bir ilişki vardı.  Ahmet Tatlıses'in elektronik kelepçe kararı gereği babasına 3 kilometre yaklaşma yasağı bulunurken, İmparator, Çıtak'ın Tatlıses soyadını kullanmasını istemediğini söylemişti.  

Tatlıses Şubat ayının son günlerinde yaptığı bir açıklamada,  "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller." demişti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Bulut:

Aşırı belli bizimde gozlerimiz doldu sizi öyle görünce

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Gökten bir ses gelse ve dese ki : Kullarım babanızı iyileştiririm ama mirasdan vazgeçeceksiniz vazgeçmezseniz babanızdan vazgeçeceksiniz diye acaba gözü yaşlı bu iki evlat hangisini seçerdi :D

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Aıle boyu neffes artkları

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

