Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Terörsüz Türkiye yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından gözler yeni dönemde kayyım uygulamasına çevrildi. Başta DEM Parti ve Yeni Parti'nin değişiklik talep ettiği uygulama için, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine merkezî idarenin kayyım ataması yerine yeni başkanın belediye meclisi tarafından seçilmesi formülü üzerinde duruluyor.
- TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye yasasının ardından yeni yasama yılında kayyım uygulamasının revize edilmesi, ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve seçim mevzuatının yenilenmesi gündemde.
- Komisyon raporuna göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine merkezî idare tarafından doğrudan kayyım atanmayacak, yeni başkanın belediye meclisinin kendi içinden seçilmesi öngörülüyor.
- Yeni dönemde TCK ve TMK'da şiddet içermeyen eylemlerin terör suçu kapsamından çıkarılması, AYM ve AİHM kararlarının iç hukukta etkin uygulanması ile Siyasi Partiler Kanunu ve seçim mevzuatının yeniden ele alınması planlanıyor.
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini çizen yasanın TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilmesinin ardından siyasetin gözü, yeni yasama yılında atılacak demokratikleşme ve hukuk adımlarına çevrildi. Masadaki en sıcak başlıklar arasında kayyım uygulamasının revize edilmesi, ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve seçim mevzuatının yenilenmesi yer alıyor.
BELEDİYELERDE 'KAYYIM' YERİNE 'MECLİS' MODELİ
Yeni dönemin en çok tartışılacak konularının başında yerel yönetimlerdeki kayyım uygulamaları geliyor. DEM Parti ve Yeni Parti uygulamanın tamamen kaldırılmasını talep ederken, TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda dikkat çeken bir ara formül önerildi.
Türkiye gazetesindeki habere göre; görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine doğrudan merkezî idare tarafından kayyım atanmayacak. Bunun yerine, yeni başkanın belediye meclisinin kendi içerisinden seçilmesi öngörülüyor. Çerçeve yasa şu an için kayyım uygulamasını doğrudan kaldırmasa da, bu meselenin önümüzdeki yerel yönetim düzenlemeleri kapsamında çözüme kavuşturulması bekleniyor. Ayrıca daha önce görevden alınan seçilmiş başkanların durumunun da yeniden ele alınması gündemde.
CEZA MEVZUATINDA 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' AYARI
Demokratikleşme sürecinin yargı ayağında Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) kritik değişiklikler planlanıyor. Komisyon raporu doğrultusunda, mevzuatın ifade özgürlüğünü güçlendirecek şekilde yeniden dizayn edilmesi bekleniyor. Özellikle şiddet içermeyen eylemlerin terör suçu kapsamından çıkarılması ve ifade özgürlüğü sınırlarının daha net, açık bir şekilde çizilmesi yeni dönemin ana tartışma konularından olacak.
AİHM VE AYM KARARLARI İÇİN ETKİN UYGULAMA
Yeni yasama yılında adalet sistemine yönelik atılacak adımlardan bir diğeri de yüksek mahkeme kararlarıyla ilgili olacak. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının iç hukukta daha etkin ve hızlı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli yasal zemin, demokratikleşme paketinin önemli başlıkları arasında yer alacak.
SEÇİM KANUNU VE SİYASİ PARTİLER MEVZUATI MASADA
Sürecin sadece yerel yönetimler ve yargı ile sınırlı kalmayacağı, siyasi katılım mekanizmalarını da kapsayacağı belirtiliyor. Bu bağlamda, siyasi partilerin faaliyet alanlarını genişletmek ve demokratik katılımı güçlendirmek amacıyla Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzuatının yeniden ele alınması, önümüzdeki yasama yılının en yoğun mesai harcanacak gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.