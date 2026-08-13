Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini çizen yasanın TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilmesinin ardından siyasetin gözü, yeni yasama yılında atılacak demokratikleşme ve hukuk adımlarına çevrildi. Masadaki en sıcak başlıklar arasında kayyım uygulamasının revize edilmesi, ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve seçim mevzuatının yenilenmesi yer alıyor.

BELEDİYELERDE 'KAYYIM' YERİNE 'MECLİS' MODELİ

Yeni dönemin en çok tartışılacak konularının başında yerel yönetimlerdeki kayyım uygulamaları geliyor. DEM Parti ve Yeni Parti uygulamanın tamamen kaldırılmasını talep ederken, TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda dikkat çeken bir ara formül önerildi.

Türkiye gazetesindeki habere göre; görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine doğrudan merkezî idare tarafından kayyım atanmayacak. Bunun yerine, yeni başkanın belediye meclisinin kendi içerisinden seçilmesi öngörülüyor. Çerçeve yasa şu an için kayyım uygulamasını doğrudan kaldırmasa da, bu meselenin önümüzdeki yerel yönetim düzenlemeleri kapsamında çözüme kavuşturulması bekleniyor. Ayrıca daha önce görevden alınan seçilmiş başkanların durumunun da yeniden ele alınması gündemde.

CEZA MEVZUATINDA 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' AYARI

Demokratikleşme sürecinin yargı ayağında Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) kritik değişiklikler planlanıyor. Komisyon raporu doğrultusunda, mevzuatın ifade özgürlüğünü güçlendirecek şekilde yeniden dizayn edilmesi bekleniyor. Özellikle şiddet içermeyen eylemlerin terör suçu kapsamından çıkarılması ve ifade özgürlüğü sınırlarının daha net, açık bir şekilde çizilmesi yeni dönemin ana tartışma konularından olacak.

AİHM VE AYM KARARLARI İÇİN ETKİN UYGULAMA

Yeni yasama yılında adalet sistemine yönelik atılacak adımlardan bir diğeri de yüksek mahkeme kararlarıyla ilgili olacak. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının iç hukukta daha etkin ve hızlı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli yasal zemin, demokratikleşme paketinin önemli başlıkları arasında yer alacak.

SEÇİM KANUNU VE SİYASİ PARTİLER MEVZUATI MASADA

Sürecin sadece yerel yönetimler ve yargı ile sınırlı kalmayacağı, siyasi katılım mekanizmalarını da kapsayacağı belirtiliyor. Bu bağlamda, siyasi partilerin faaliyet alanlarını genişletmek ve demokratik katılımı güçlendirmek amacıyla Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzuatının yeniden ele alınması, önümüzdeki yasama yılının en yoğun mesai harcanacak gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com