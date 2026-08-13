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Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
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Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya yönelik Ankara merkezli soruşturmada gözaltı sayısı 37'ye yükseldi. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

  • Süleymancılar yapısına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 37'ye yükseldi.
  • Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve 9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
  • Yapının lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 37'ye yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri olarak tanınan Alihan Kuriş'in de adının geçtiği soruşturmada, şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Kuriş'in Süleymanlı/Süleymancı cemaatinin liderliğini 2016'dan bu yana yürüttüğü çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

GÖZALTI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Başsavcılığın ilk açıklamasında, 49 şüpheliden 33'ünün yakalanarak gözaltına alındığı, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği ve 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son gelişmeyle birlikte operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 37'ye yükseldiği öğrenildi.

SORUŞTURMA MALİ SUÇLARA ODAKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını işleyip işlemediği araştırılıyor.

Öte yandan soruşturmanın, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak anılan dini yapılanmanın tamamına yönelik bir soruşturma şeklinde değil, Başsavcılığın açıklamasında tanımlanan çıkar amaçlı suç örgütü iddiaları kapsamında yürütüldüğünün altı çizildi.

Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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