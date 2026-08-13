Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. Gornik Zabrze'yi iki maçın sonunda eleyen Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

MAÇLAR 20 VE 27 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları 20 ve 27 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki eşleşmenin ardından turu geçen takım, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak.

KAYBEDEN KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılacak. Eşleşmelerde kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına Konferans Ligi lig etabında devam edecek.