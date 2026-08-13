Haberler

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Gornik Zabrze'yi iki maçın sonunda eleyen Ferencvaros, bordo-mavililerin rakibi oldu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. Gornik Zabrze'yi iki maçın sonunda eleyen Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

MAÇLAR 20 VE 27 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları 20 ve 27 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki eşleşmenin ardından turu geçen takım, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak.

KAYBEDEN KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılacak. Eşleşmelerde kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına Konferans Ligi lig etabında devam edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti Heyeti'nden açıklama
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

Yaptığına inanmak çok güç: Resmen güneşin içinden geçti

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama