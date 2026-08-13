Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi ve 112 Acil Butonu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "HAYAT 112 Acil mobil uygulamamıza öğretmenlerle ilgili bir buton yerleştirdik, KADES uygulamasında olduğu gibi. Okullarımızda güvenliği ilgilendiren istenmeyen bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşla 112'ye ihbarda bulunabilecekler." dedi.

Çiftçi, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı ve okullar için 30 bin görevli personel alınacağı" haberlerinin anımsatılması üzerine sürece dair bilgi veren Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı olarak fiziki tedbirleri artırma yolunda önlemler aldıklarını söyledi.

Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kendi mevzuatları kapsamında tedbirler aldıklarını belirterek, "Biz bu saldırılardan sonra okullardaki tedbirleri daha da artırmak için okullar kapanıncaya kadar 25 bin polis, bekçi ve güvenlik korucusu görevlendirmiştik fakat bunun sürdürülebilir olduğunu da değerlendirmiyoruz." ifadesini kullandı.

Polislerin çalışma saatlerinde 12-36 çalışma sistemine geçmek istediklerini kaydeden Bakan Çiftçi, "Bunun için mesela önceden bekçiler sadece gece vakitlerinde çalışabiliyorlardı. Ben bu konudaki onların çalışma saatlerini değiştirmeye yönelik, gündüz vakitlerinde de çalışabilmeleri için yetkiyi il valiliklerimize devrettim ki polisin yerine bekçileri çalıştırabilelim. Oradan elde ettiğimiz polislerimizle de 12-36 çalışma sistemine geçebilelim. Okullara 25 bin personel verirsek bizim bu sisteme geçme şansımız yok. Onun için konuyu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettim." dedi.

Çiftçi, 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edileceğini ifade ederek, bu konudaki yetkinin valiliklerde olduğunu, kontenjanların belirlendiğini, 81 ile dağıtılacağını ve alımların İŞKUR üzerinden yapılacağını belirtti.

Amaçlarının okullardaki güvenliği artırmak olduğunu dile getiren Çiftçi, her yıl birinci ve ikinci dönem okul güvenliği toplantıları yaptıklarını, yaşanan saldırıların ardından ise bu toplantıları aylık olarak gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Çiftçi, birinci derecede riskli olarak belirlenen tüm okullarda polislerin görev aldığını kaydederek, "İkinci derecede riskli okulların ortaokul ve liselerinde sabit polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli okullarda ise okul irtibat görevlilerimiz bulunuyor. Onlar yine görevlerine devam edecek ancak bahçe görevlileri ekstradan görev yapmış olacak." dedi.

"Tek tuşla 112'ye ihbarda bulunabilecekler"

HAYAT 112 Acil mobil uygulaması hakkında da bilgi veren Çiftçi, şöyle devam etti:

"HAYAT 112 Acil mobil uygulamamıza öğretmenlerle ilgili bir buton yerleştirdik, KADES uygulamasında olduğu gibi. Okullarımızda güvenliği ilgilendiren istenmeyen bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşla 112'ye ihbarda bulunabilecekler. Bunlar da öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu da okul güvenliğini sağlamaya yönelik olarak aldığımız tedbirlerden birisiydi. Mahallenin gerektirdiği diğer tedbirleri almaya zaten valiliklerimiz yetkili. Onlar kendi açılarından da durumu değerlendirip ilave tedbirleri de alabilecekler. 30 bin bahçe görevlisi yeni eğitim, öğretim yılına yetişecek. Okulların açılmasıyla beraber göreve başlayacaklar. Biz emniyet, jandarma olarak okulların etrafında, güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Çiftçi, okulların daha güvenli hale getirilmesini amaçladıklarını vurgulayarak, suç işlenmesine müsait metruk yapılara ilişkin yıkılması gerekenlerin valilikler ve belediyelerle görüşülerek yıkılmasının, yıkılamayacak durumda olanların ise giriş ve çıkışları engellenecek şekilde kapatılmasının sağlanacağını bildirdi.

"10 yılda 1,5 milyon Suriyeli ülkelerine geri döndü"

Göç politikalarında anlayış değişikliğine gittiklerini anımsatan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Göç politikamızı insani, vicdani ve hukuki bir bakış açısıyla değerlendiriyorum. Buna göre hareket edeceğiz ve bütün göç politikalarımızı buna göre oluşturacağız. Şu anda ülkemizde 3 milyon 623 bin yasal kalış hakkına sahip yabancı var. Bunlardan 2 milyon 235 bini Suriyelilerden oluşuyor. Suriyeliler 8 Aralık'taki rejim değişikliğinden sonra ülkelerine dönüşe başladılar. 10 yıl içerisinde 1,5 milyon Suriyeli ülkelerine geri döndü. 8 Aralık'tan sonra bu geri dönüşler hızlandı. 8 Aralık'tan bu yana da 723 bin kişi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri döndü. Biz bunu teşvik ediyoruz. Kimseyi zorla ölüme, zulme ve güvensizlik ortamına göndermiyoruz."

Düzensiz göçün kaynağında yönetilmesi ve göçe neden olan sorunların ortadan kaldırılmasının önemine işaret eden Çiftçi, düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye girişlerinin engellenmesi amacıyla sınırlarda fiziki tedbirlerin de uygulandığını belirtti.

Çiftçi, düzensiz göçmenlerin ülkeye girememelerinin, giriş yapmaları halinde ise çalışamayacakları ve barınamayacakları bir ortam oluşturulmasının hedeflendiğini, kayıtsız ve geliş amaçları bilinmeyen düzensiz göçmenlerin engellenmesinin aynı zamanda bir güvenlik politikası olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar 1389 kilometre sınır duvarı inşa edildiğini aktaran Çiftçi, güney ve doğu sınırlarının tamamen fiziki duvarlarla çevrildiğini, bu bölgelerin, termal kameralar, optik kuleler ve devriye araçlarıyla sürekli izlendiğini söyledi.

"Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 97'si toplanmış durumda"

Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin 2024'te yapıldığını ve ağustosta kanunda bir değişikliğe gidildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 97'si toplanmış durumda. Bir hedef koymuştum, 'yıl sonuna kadar bütün sahipsiz sokak hayvanlarını toplayacağız, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alacağız' diye. Bunu revize ediyoruz, muhtemelen ekim ayının sonunda tüm sahipsiz sokak hayvanlarını doğal yaşam alanlarına veya barınaklara almış olacağız. Hayvanların yaşam alanı sokaklar değil. Sokaklar güvensiz mekanlar. Açlık, hastalık, güvensizlik, sokağın insafına terk etmek var. Dolayısıyla biz hayvanları da sokağın insafından kurtarmak istiyoruz. Barınaklarda tedavilerini yapıyoruz. Sahiplenmek isteyenler varsa sahiplendiriliyor. Yoksa da barınakta yaşamlarına devam ediyorlar."

Sürecin hem belediyeleri hem de valilikleri ilgilendirdiğini belirten Çiftçi, yasanın nüfusu 25 bini aşan belediyelere barınak kurma görevi verdiğini, barınak bulunan yerlerde de doğal yaşam alanları oluşturulması gerektiğini anlattı.

Çiftçi, bu ayın sonu itibarıyla bütün barınakların gözden geçirileceğine dikkati çekerek, hayvanların usulüne uygun toplanıp toplanmadığı, kısırlaştırma ve tedavilerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı, hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığı ve barınakların mevzuata uygunluğunun gözden geçirileceğini ifade etti.

(Bitti)

Kaynak: AA