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Kıvanç Tatlıtuğ hesabını neden kapattı? Gerçek ortaya çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ hesabını neden kapattı? Gerçek ortaya çıktı!
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Yaklaşık 5 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabını aniden kapatan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kararıyla merak uyandırmıştı. Ünlü oyuncunun hesabını kapatmasının arkasındaki neden belli oldu.

Yıllardır oyunculuğuyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aniden kapattı. Herhangi bir açıklama yapmadan hesabını erişime kapatan oyuncunun bu kararı merak konusu oldu.

Tatlıtuğ'un hesabını neden kapattığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, konuyla ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı.Ünlü oyuncunun bu kararının arkasında büyük bir kriz ya da özel bir neden bulunmuyor.

“CANIM İSTEDI, ÖYLE KARAR VERDİM”

Tatlıtuğ'un yakın çevresine konuyla ilgili “Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok” dediği öğrenildi.

Böylece oyuncunun yaklaşık 5 milyon kişinin takip ettiği hesabını kapatmasının ardında sanıldığı gibi gizemli bir durum olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhuseyintaser78@gmail.com:

ben enlamıyorum 5 milyon takipçi var yaw ben bu adamı niye takip edeyim ki bahane parasından şöhretinden bana hayrı varmı yok bu millet boş işleri neden çok seviyor

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Haber YorumlarıMurat Güler:

Kapatsın yani çokmu önemli ,gercek haber yapın bunları degil adam hesabını kapatmış bize ne kardeşim aç mıs kapatmıs

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

vay be tam instigram indirip bu adami takip ediyim diyordum hesabini silmis)

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