Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası

Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evde sabaha karşı çıkan kavga soruşturmaya konu oldu. Yazgan'ın darbedildiği olayda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde kavganın, milletvekilinin evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olma isteği” nedeniyle çıktığını iddia etti.

MİLLETVEKİLİ DARBEDİLDİ

Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evde sabaha karşı kavga çıktı. Olayda Yazgan'ın darbedildiği belirtilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kavganın Yazgan'ın evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olma isteğini” nedeniyle çıktığını iddia etti.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga sırasında yaşananlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde ev içerisinde yaşanan arbede ve tarafların birbirlerine müdahale ettiği anlar yer aldı.