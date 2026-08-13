Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu evde sabaha karşı yaşanan kavganın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Olayda darbedildiği belirtilen Yazgan’ın yanı sıra 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler ifadelerinde kavganın, evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözler ve “birlikte olma isteği” nedeniyle çıktığını iddia etti.
Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evde sabaha karşı çıkan kavga soruşturmaya konu oldu. Yazgan'ın darbedildiği olayda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde kavganın, milletvekilinin evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olma isteği” nedeniyle çıktığını iddia etti.
MİLLETVEKİLİ DARBEDİLDİ
Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evde sabaha karşı kavga çıktı. Olayda Yazgan'ın darbedildiği belirtilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kavganın Yazgan'ın evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olma isteğini” nedeniyle çıktığını iddia etti.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Kavga sırasında yaşananlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde ev içerisinde yaşanan arbede ve tarafların birbirlerine müdahale ettiği anlar yer aldı.