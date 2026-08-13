Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Bursa’da Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen binlerce kişi, Yenişehir ilçesindeki Çiçekli Göleti’nde buluştu. Gölet çevresinde yoğunluk nedeniyle trafik kilitlenirken, vatandaşlar kilometrelerce yürüyerek gökyüzündeki görsel şöleni izledi.

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen gökyüzü meraklıları, Bursa’nın Yenişehir ilçesine akın etti. İl merkezi ve çevre ilçelerden gelen binlerce kişi, Çiçekli Göleti çevresinde bir araya geldi.

YENİŞEHİR'DE TARİHİ KALABALIK

Çiçekli Göleti çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Otopark alanlarının dolması üzerine çok sayıda vatandaş araçlarını uzak noktalara bırakıp gölete kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Gökyüzündeki meteorları izlemek için saatler öncesinden bölgede toplanan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, gökyüzünü izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinliğe Bursa ve çevre il ve ilçelerden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını belirterek, "Bursa, çevre il ve ilçelerden meteor yağmurunu izlemek için ilçemize yaklaşık 4 bin kişi misafirimiz geldi. Çok güzel bir ortamda, Çiçekli Göleti’nde misafirlerimiz gökyüzünü seyrederek keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Herkes çok mutluydu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın mutluluğu için bu tür etkinlikler artarak devam edecek" dedi.

NEVŞEHİRLİLER KALEDE İZLEDİ

Nevşehir’de gökyüzü meraklıları, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği", çok sayıda gökyüzü meraklısını buluşturdu. Kale içerisinde ve surlarda oluşturulan gözlem alanlarına gelen vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteor yağmurunu izledi.

Etkinlikte katılımcılara gökyüzü ve meteor yağmuru hakkında bilgiler verilirken, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından çello ve gitar eşliğinde mini konser sunuldu.

BOLU'DATAŞLIYAYLA GÖLETİ'NE AKIN VARDI

Bolu'da fotoğraf tutkunları, perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışıkların az olduğu Seben Taşlıyayla Göleti’ne akın etti. Astrofotoğrafçılık tutkunların bu yıl ilk olarak ay ışığı olmadan perseid meteor yağmurunu görüntüleme fırsatı buldu.

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan gökyüzünde perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı. Bolu’da onlarca fotoğraf tutkunu vatandaş Seben Taşlıyayla Göleti’nde cami ve gökyüzü manzarasına karşı yerlerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, güzel görüntülere sahne oldu.

DÜZCELİLER YAYLA KÖYÜNE ÇIKTI

Düzce’de gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, fotoğraf tutkunlarını Yayla köyünde buluşturdu. Fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniği kullanarak meteorların gökyüzündeki izlerini kayda aldı.

Her yıl gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle takip edilen Perseid meteor yağmuru, Düzce’de de görüntülendi. Meteor yağmurunu fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar, şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün daha net görülebildiği Yayla köyünü tercih etti. Fotoğraf makineleri ve uzun pozlama ekipmanlarıyla bölgeye gelen fotoğrafçılar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteorların oluşturduğu görüntüleri objektiflerine yansıttı.

ÇANKIRI KIRKPINAR YAYLASI'NDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Kırkpınar Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu.

Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun şekilde kesiştiği 12 Ağustos gecesinde gökyüzü adeta görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanından izlenen meteor yağmuru, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda da eşsiz görüntüler oluşturdu. Bin 650 rakımlı yaylada gökyüzünü fotoğraflayan fotoğraf tutkunu Resul Küçükbayram, meteor yağmurunu objektifine yansıttı.

Işık kirliliğinden uzak doğa harikası ortam gökyüzü gözlemcilerine de keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı