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Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı
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Başarılı oyuncu Bahar Şahin, uzun süredir kullandığı görünümünde değişikliğe gitti. Yeni saç stiliyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu, farklı tercihiyle dikkat çekti.

O Hayat Benim, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, saçlarında yaptığı değişiklikle alışılmış tarzının dışına çıktı.

Değişim için kuaförün yolunu tutan Şahin, işlem öncesinde çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kestirme konusunda kararsız olduğunu esprili bir şekilde dile getiren oyuncu, “Kesin pişman olacağım” ifadelerini kullandı.

Ancak Şahin'in son hali, yaptığı değişiklikten memnun kaldığını gösterdi. Oyuncu, saçlarının ön kısmına kısa kaküller kestirirken arka tarafı daha uzun bıraktı. İmaj değişikliğinde saç rengini de koyulaştıran Şahin, yeni tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIstecram null:

çokda fifi

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