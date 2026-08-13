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Ankara'da Midibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 16 Yaralı

Ankara'da Midibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 16 Yaralı
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Ankara ile Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Temelli mevkisinde midibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan midibüs, dinlenme tesisinde park halindeki TIR'a çarparak durdu. Yaralılardan biri ambulans helikopterle hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara ile Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Temelli mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi açıklanmayan 06 HO 1036 plakalı midibüs ile 06 FMV 326 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje savrulup, dinlenme tesisinde park halinde bulunan TIR'a çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İlk müdahale kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 yaralı da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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