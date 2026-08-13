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Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti Haber Videosunu İzle
Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti
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Nadir görülen Güneş tutulması, bu kez sadece bir astronomi olayı olarak kalmadı; ekstrem spor tarihinin en ikonik anlarından birine ev sahipliği yaptı. İspanyol kaykaycı Danny León’un aylar süren hazırlık sonucu Güneş tutulmasının tam tepe noktasında sergilediği performans ile izleyenlere nefes kesen görsel bir şölen sundu.

  • İspanyol ekstrem sporcu Danny León, Güneş tutulması sırasında 'ateş çemberi' oluştuğu anda kaykayıyla havada süzülerek rampadan atlayış gerçekleştirdi.
  • León'un atlayışı sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı ve ekstrem spor tarihinin en ikonik kareleri arasına girdi.
  • Yüzlerce kişi, Güneş tutulmasını sahillerde ve teknelerde toplanarak izledi.

Doğanın en büyüleyici olaylarından biri olan Güneş tutulması, bu kez ekstrem sporun ve görsel sanatın zirve noktasına sahne oldu. İspanyol ekstrem sporcu ve ünlü kaykaycı Danny León, Güneş ve Ay’ın tam olarak hizalandığı, gökyüzünün karardığı o birkaç saniyelik kritik anda unutulmaz bir performansa imza attı.

SALİSELERLE YARIŞAN SANAT: TUTULMA MODU 

Aylar öncesinden özel fotoğraf ve video ekipleriyle planlanan bu efsanevi projede León, Güneş’in etrafında kusursuz ışık çemberinin ("ateş çemberi") oluştuğu an rampadan havalandı. Kaykayıyla havada süzülürken tutulmayı tam arkasına alan yıldız sporcu, kusursuz zamanlamasıyla izleyenlerin nefesini kesti.

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan ve ekstrem spor tarihinin en ikonik kareleri arasına giren atlayış sonrası hislerini paylaşan León, "Hayatımın numarası: Tutulma Modu!" ifadeleriyle bu anı tarihe not düştü.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÖRSEL ŞÖLENE SAHİLDEN ÇIĞLIKLI ALKIŞ 

Güneş tutulmasının yarattığı büyüleyici atmosfer sadece spor dünyasında değil, izleyenler arasında da büyük heyecan uyandırdı. O anlara tanıklık eden yüzlerce kişi, kıyılarda ve teknelerde toplanarak bu ender doğa olayını pürdikkat takip etti.

Güneş’in tam anlamıyla kapandığı ve gündüzün ortasında alacakaranlığın çöktüğü o dakikalarda sahildeki kalabalık, hayranlık çığlıkları ve alkışlarla gökyüzünü inletti. Bir yanda saliselerle yarışarak tarih yazan Danny León’un nefes kesen performansı, diğer yanda doğanın ihtişamını coşkuyla izleyen vatandaşlar, unutulmayacak anlara imza attı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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