Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyan sonuçlarını ve Türkiye genelinde en fazla vergi tahakkuk ettirilen mükellefler listesini açıkladı. Ziraat Bankası 70 milyar 394 milyon TL'lik vergi tahakkukuyla ilk sırada yer alırken, listeye bankacılık sektörü damga vurdu.

TOPLAM TAHAKKUK 1 TRİLYON 614 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Türkiye genelinde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

Toplam Matrah: 6 trilyon 971 milyar 232 milyon 11 bin 841 TL

Toplam Tahakkuk Eden Vergi: 1 trilyon 614 milyar 791 milyon 537 bin 584 TL

Mükellef kurum başına ortalama 5 milyon 737 bin 526 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden ortalama 1 milyon 329 bin 20 TL kurumlar vergisi tahakkuk etti.

VERGİ REKORTMENLERİNİN 80'İ İSTANBUL'DAN

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı.

İstanbul: 80 mükellef

Ankara: 14 mükellef

İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu: Birer mükellef

ZİRAAT BANKASI ZİRVEDE

İlk 20 mükellefin yer aldığı listede zirvenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. oldu. Ziraat Bankası, 70 milyar 394 milyon 682 bin 568 TL kurumlar vergisi tahakkukuyla ilk sırada yer aldı.

İkinci ve beşinci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemezken, üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon TL vergi tahakkukuyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., dördüncü sırada ise 20 milyar 77 milyon TL ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. yer aldı.

Listenin devamında 6. sırada QNB Bank A.Ş., 7. sırada LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş., 8. sırada Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş., 9. sırada Citibank A.Ş. ve 10. sırada Allianz Sigorta A.Ş. yer buldu.

İlk 20'de ayrıca Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş., Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bulundu.

İLLER BAZINDA BEYAN VE TAHAKKUK RAKAMLARI

İSTANBUL TOPLAM VERGİNİN YÜZDE 60,51'İNİ KARŞILADI

İstanbul'da 437 bin 754 mükellef bulunuyor. Bu sayı Türkiye genelindeki toplam mükelleflerin yüzde 36,03'üne karşılık geliyor. Kentte 3 trilyon 987 milyar TL matrah beyan edilirken, bu tutar toplam matrahın yüzde 57,20'sini oluşturdu. İstanbul'da tahakkuk eden kurumlar vergisi ise 977 milyar 860 milyon TL oldu. Böylece İstanbul, Türkiye genelindeki toplam vergi tahakkukunun yüzde 60,51'ini tek başına sağladı.

ANKARA 221 MİLYAR 750 MİLYON TL VERGİ TAHAKKUK ETTİ

Ankara'da 127 bin 7 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi (Türkiye genelinin yüzde 10,45'i). Ankara'da 977 milyar 52 milyon TL matrah beyan edilirken, toplam kurumlar vergisinin yüzde 13,73'üne denk gelen 221 milyar 750 milyon TL vergi tahakkuk ettirildi.

İZMİR'DE 64 MİLYAR 278 MİLYON TL VERGİ TAHAKKUKU

İzmir'de 75 bin 18 mükellef bulunurken (Türkiye genelinin yüzde 6,17'si), kentte 280 milyar 804 milyon TL matrah beyan edildi. İzmir'de tahakkuk eden kurumlar vergisi 64 milyar 278 milyon TL olurken, toplam vergi tahakkukundaki payı yüzde 3,98 olarak gerçekleşti.

DİĞER İLLERİN PAYI YÜZDE 21,78

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde toplam 575 bin 245 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Diğer iller, Türkiye genelinde tahakkuk eden kurumlar vergisinin yüzde 21,78'ini oluşturdu.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ LİSTESİ (İLK 27 KURUM)