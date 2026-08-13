Rusya ve Ukrayna Arasında Gece Boyu Karşılıklı Saldırılar: Odesa'da Tren Vuruldu, Rus Rafinerisi Hedef Alındı

(ANKARA) - Rusya ve Ukrayna gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın güneyindeki Odesa bölgesinde bir yolcu treninin vurulması sonucu en az iki kişi hayatını kaybederken, Kiev Rusya'nın iç kesimlerindeki bir petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Odesa bölgesinin Berezivka ilçesinde Rus saldırısının bir yolcu trenini vurduğunu ve iki kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırı sonucu lokomotifte çıkan yangının daha sonra söndürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, trenin jet motorlu bir İHA ile vurulduğunu öne sürdü.

Zelenski, "Trende 340 kişi vardı. O İHA'yı kullanan kişinin hedefin tamamen sivil olduğunu bilmemesi mümkün değildi. Dünya Avrupa'daki bu savaşı durdurmak konusunda ciddiyse daha fazla hava savunma desteğine ve Rusya üzerinde daha fazla baskıya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

İzmail İlçe Devlet İdaresi, Rus saldırılarının Odesa bölgesinde, Romanya sınırına yakın Tuna Nehri kıyısındaki İzmail Limanı'nın altyapısında hasar ve yangına yol açtığını, elektrik şebekesinin zarar görmesi nedeniyle kentin güneydoğusunda kesintiler yaşandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca fırlattığı 133 İHA'dan 111'inin düşürüldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise İzmail Limanı'nda Ukrayna ordusuna ait bir konuşlanma noktası ile askeri yüklerin boşaltılıp depolandığını öne sürdüğü liman altyapısını, ayrıca yakındaki Reni Limanı'nda Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait bir komuta merkezini vurduğunu savundu.

RUSYA'DAK İ SALD IRI LAR

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 17 bölge ile Karadeniz, Azak Denizi ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım üzerinde toplam 362 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü bildirdi. Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Çişminski ilçesindeki bir lojistik merkeze yönelik saldırıda iki kişinin yaralandığını, Salavat kentinde ise düşürülen bir İHA'nın parçalarının sanayi bölgesinde yangına yol açtığını açıkladı. Bölgede tesisi bulunan Rus çevrim içi alışveriş platformu Wildberries, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye yapıldığını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da daha sonra Salavat'taki Gazprom Neftekhim petrol rafinerisini hedef aldığını, tesisin vurulduğunu ve yangın çıktığını açıkladı.

Kaynak: ANKA